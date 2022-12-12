деревня Ермаки, деревня Ермаки, Осинский уезд, Пермская губерния (на 1886) — Familio

Ермаки

Осинский уезд, Пермская губерния (на 1886)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Пермская губерния, Осинский уезд, Воскресенская волость
1277. Колобы (Ермаки), деревня бывшая государственная, при речке Телесе, дворов 20, жителей 160, кожевенный завод
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