деревня Павловское, деревня Павловское, Максатихинский муниципальный район, Тверская область (на 2019) — Familio

Павловское

Максатихинский муниципальный район, Тверская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тверская губерния, Бежецкий уезд
2034Павловское, д. каз.при колодцах.7540489085
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Тверская губерния, Бежецкий уезд, Заручьевская волость
683. Павловское, деревня бывшая государственная, при реках Топольке и Веничке, дворов 46, жителей 230, лавка, 3 дегтярных завода

Список населенных мест Тверской губернии 1915 года

Название селенийЧисло дворов% обложения
Бежецкий уезд, Заручьевская волость
46Павловское58

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Тверская область, Максатихинский район
109554Павловскоедеревня58°07'36°01'O-37-061

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Тверская область, Максатихинский муниципальный район, Рыбинское сельское поселение
28640436201д Павловскоедеревня
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