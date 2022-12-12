село Спасоматкозерский погост, село Спасоматкозерский погост, Вытегорский уезд, Олонецкая губерния (на 1886) — Familio

Спасоматкозерский погост

Вытегорский уезд, Олонецкая губерния (на 1886)

Статус
не существует
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Олонецкая губерния, Вытегорский уезд
1065Спасоматкозерский погост (пос.: Андома река у Веригиных и Андома река у Св. Николы), с.при р. Андоме.7855237592Церковь православная.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Олонецкая губерния, Вытегорский уезд, Макачевская волость
202. Спасо-Маткозерская — Пустынь (Маткозеро), село бывшее государственное, при озере Матке, дворов 6, жителей 40, церковь православная
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