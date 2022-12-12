агрогородок Малышковичи, агрогородок Малышковичи, Климовичский район, Могилёвская область (на 2021) — Familio

Малышковичи

Климовичский район, Могилёвская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
агрогородок
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населенных мест Могилёвской губернии 1910 года

№№ по порядкуНаселённые местаПри какой дорогеПри какой водеКому принадлежит земляДворовМужчинЖенщинПриходВерст до МогилеваВерст до уездного города
Климовичский уезд, Роднянская волость
44Дер. Малошковичи 1-епроселкеручьеПесляковскому сел. общ. 176665Забелышин. пр. 13624
45Дер. Малошковичи 2-епроселкеручьеПесляковскому сел. общ. 42020Забелышин. пр. 13624
55Окол. МалошковичипроселкеручьеКлимовичским мещанам пр. 83031Забелышенского прав. 13624
94Фол. Малошковичипроселкеколодценасл. дв. В. Ив. Подобеда, кат. 145Лозовицкого р.-кат. 13624

Населённые пункты Республики Беларусь по данным государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Могилёвская область, Климовичский район, Галичский сельсовет
аг. Малышковичи119
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