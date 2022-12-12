деревня Рахмановка, деревня Рахмановка, Кошкинский муниципальный район, Самарская область (на 2019) — Familio

Рахмановка

Кошкинский муниципальный район, Самарская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Самарская губерния, Самарский уезд, Петропавловская волость
97. Рахмачовка, село бывшее государственное, при речке Чесноковке, дворов 33, жителей 241, церковь православная, школа, ветряная мельница

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Самарская область, Кошкинский район
56436Рахмановкадеревня54°06'с.ш.50°34'в.д.N-39-066

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Самарская область, Кошкинский муниципальный район, Сельское поселение Нижняя Быковка
36624452151д Рахмановкадеревня
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