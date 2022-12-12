Ильмурзино
Кушнаренковский муниципальный район, Республика Башкортостан (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- деревня
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
118Ильмурзина, деревня.при оз. Камышенке.3222121355369Б. — Мечеть 1. Училище.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
153. Пельмурзина, деревня бывшая государственная, при речке Камышинке, дворов 147, жителей 1286, мечеть, школа
Полный алфавитный список всех населенных мест Уфимской губернии 1905 года
№Название и описаниеОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщинРод занятий
4Ильмурзина, д. при реч. Ильмурзинке, прос. дор., мечеть, вод. и ветр. мел., 3 бак. лав.3310217602607Земледелие
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
519158Ильмурзинодеревня54°58'00"55°48'00"N-40-040
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Башкортостан, Кушнаренковский муниципальный район, Сельское поселение Старокамышлинский сельсовет
80640475121д Ильмурзинодеревня