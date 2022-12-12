деревня Дубовицы, деревня Дубовицы, Старорусский муниципальный район, Новгородская область (на 2019) — Familio

Дубовицы

Старорусский муниципальный район, Новгородская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Новгородская губерния, Старорусский уезд, Дубовицкая волость
822. Дубовицы, деревня бывшая государственная, при реке Тулебле, дворов 109, жителей 459, волостное правление (уездный город в 2 верстах), часовня, лавка, торжок в Троицы Показать все

Список населённых мест Новгородской губернии 1907–1913 годов

Название населённого пунктаСтан и участокКакого общества или на чьей землеЗанятых постройками дворовых местЖилых строенийЧисло мужчинЧисло женщинЧисло жителей обоего полаВёрст от уездного городаВёрст от волостного правленияВёрст от приходской церквиГлавное занятие жителейПодсобное занятие жителейЖелезная дорога, река или торговый трактПри какой водеПримечания
Старорусский уезд, Дубовицкая волость
11Дубовицы (дер.)1-го стана, 2-го зем. уч.Дубовицкого1301303504508002+3земледелиеНовг. железная дорога и шоссе.ручей Новая Тулебля и Корчища.Часовня, волостное правление

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Новгородская область, город областного подчинения Старая Русса
58378Дубовицыдеревня58°01'00"31°20'00"O-36-063

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Новгородская область, Старорусский муниципальный район, Городское поселение город Старая Русса
49639101106д Дубовицыдеревня
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