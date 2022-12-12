Малый Бакрче
Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан) (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- деревня
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
- ОбсуждениеОбсуждение
Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1969Малые Бакарчи, д. каз.при рч. Черемшанке.611229154169Мечеть магометанская.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
1105. М. Бакарчи, деревня бывшая государственная, при реке Черемшане, дворов 69, жителей 336, мечеть, 20 кирп. сар., водяная мельница
Список селений Казанской губернии (1910–1914)
Название волостей и селенийНародностьЧисло душ обоего пола к 1907 году
Бакарчи Малые, Средне-Балтаевскойтатары526Показать скан
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
158638Малый Бакрчедеревня55°14'48°14'N-39-025
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Татарстан (Татарстан), Апастовский муниципальный район, Среднебалтаевское сельское поселение
92610459111д Малый Бакрчедеревня
1 из 2