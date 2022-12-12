село Расташевка, село Расташевка, Воронежский уезд, Воронежская губерния (на 1886) — Familio

Расташевка

Воронежский уезд, Воронежская губерния (на 1886)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Воронежская губерния, Воронежский уезд
72Расташевка (Ростошевка), с. каз.при рч. Плавице.7543174794828Церковь православная.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Воронежская губерния, Воронежский уезд, Шукавская волость
98. В. Ростошевка, село бывшее государственное, при речке Плавице, дворов 208, жителей 2131, церковь православная, 2 лавки
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