Тляумбетово
Кугарчинский муниципальный район, Республика Башкортостан (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- деревня
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
278Тляумбетева (Тлеумбетова), д. башк.при рч. Наказе.1503568180176Мечеть 1, волостное правление.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
49. Тляумбешева (Тлеумбетева), деревня бывшая государственная, при речке Наказе, дворов 70, жителей 392, волостное правление (уездный город в 150 верстах), мечеть, школа. Показать все
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
524528Тляумбетоводеревня52°40'00"56°19'00"N-40-125
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Башкортостан, Кугарчинский муниципальный район, Сельское поселение Тляумбетовский сельсовет
80638475121д Тляумбетоводеревня