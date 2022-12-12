деревня Баево, деревня Баево, Щениковская волость, Ростовский уезд (на 1901) — Familio

Баево

Щениковская волость, Ростовский уезд (на 1901)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Ярославская губерния, Ростовский уезд
7355Баево, д. вл.при колодцах.483362028
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Ярославская губерния, Ростовский уезд, Щениковская волость
447. Баево, деревня бывшая владельческая, при речке Шихе, дворов 7, жителей 38, 4 картоф.-терочн. зав.

Список населённых мест Ярославской губернии 1901 года

НазваниеСельское обществоШкольный округДворов по сведениям сельских старостВ т.ч. по другим сельским обществамДворов по сведениям статистического бюроПриход
Ростовский уезд, Щениковская волость
д. БаевоV. Петриловское общество32912Архангельский в Гарях приход
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