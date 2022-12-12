посёлок станции Присады, посёлок станции Присады, Киреевский район, Тульская область (на 2018) — Familio

Присады

Киреевский район, Тульская область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
посёлок станции
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Тульская губерния, Тульский уезд, Сергиевская волость
67. Н. Присады, деревня бывшая государственная, при реке Упе, дворов 82, жителей 614, лавка

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Тульская область, Киреевский район
391762Присадысп ст.54°07'с.ш.37°49'в.д.N-37-064
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