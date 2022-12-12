хутор Жидов Рог, хутор Жидов Рог, Валковский уезд, Харьковская губерния (на 1886) — Familio

Жидов Рог

Валковский уезд, Харьковская губерния (на 1886)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
хутор
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Харьковская губерния, Валковский уезд
888Жидов Рог, хут. каз.при урочище Порпурском Яру.21663230223
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Харьковская губерния, Валковский уезд, Ново-Водолажская волость
204. Жидов Рог (Белицкий), хутор бывший государственный, дворов 127, жителей 621
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