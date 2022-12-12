село Скарисово, село Скарисово, Арменская волость, Нерехтский уезд (на 1907) — Familio

Скарисово

Арменская волость, Нерехтский уезд (на 1907)

Статус
не существует
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Костромская губерния, Нерехотской уезд
9128Скарисово, с.при рч. Солонице.2320349791Церковь православная.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Костромская губерния, Нерехтский уезд, Арменская волость
214. Скарисово, село бывшее владельческое, при реке Солонице, дворов 24, жителей 104, церковь православная, 6 ткц. ф.

Список населённых мест Костромской губернии по сведениям 1907 года

Название селенияПоложениеЖелезная дорога, шоссе, торговая дорогаВёрст до уездного городаДворов (на 1907 год)Душ обоего пола (на 1907 год)Мужчин (на 1897 год)Женщин (на 1897 год)Обоего пола (на 1897 год)Фабрики, заводы и прочие промышленные заведенияПреобладающий промысел (кроме земледелия)
Нерехтский уезд, Арменская волость
Скарисово с.пруд.253922665104169По волости мужчины-промышленники составляют 45,73% всего населения в возрасте от 8 до 60 лет; % фабричных мужчин к населению в том же возрасте — 14,42 (44,82% всех промыш Показать все
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