посёлок Салын Тугтун, посёлок Салын Тугтун, Сарпинский муниципальный район, Республика Калмыкия (на 2019) — Familio

Салын Тугтун

Сарпинский муниципальный район, Республика Калмыкия (на 2019)

Статус
жилой
Тип
посёлок
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Калмыкия, Сарпинский район
139613Салын Тугтунпосёлок47°31'с.ш.43°53'в.д.L-38-016

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Калмыкия, Сарпинский муниципальный район, Салынтугтунское сельское поселение
85632466101п Салын Тугтунпоселок
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