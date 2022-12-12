погост Стоговский, погост Стоговский, Ботовская волость, Александровский уезд (на 1905) — Familio

Стоговский

Ботовская волость, Александровский уезд (на 1905)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
погост
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Владимирская губерния, Александровский уезд
556Стоговский, пог.при р. Молокче.2323396Церковь православная 1.
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Список населенных мест Владимирской губернии 1905 года

НазваниеЖителейДворовОт губернского городаОт уездного городаОт волостного правления
Александровский уезд, Александровская волость
126Тоже — сторожка311201212
Александровский уезд, Ботовская волость
368Стогово погост145144244
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