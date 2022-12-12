деревня Семёновка, деревня Семёновка, Гороховецкий муниципальный район, Владимирская область (на 2019) — Familio

Семёновка

Гороховецкий муниципальный район, Владимирская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Владимирская губерния, Гороховецкий (Гороховский) уезд
1714Семеновская, д. вл.при колодце.109175772
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Владимирская губерния, Гороховецкий уезд, Беликовская волость
1062. Семеновская, деревня бывшая владельческая, при реке Клязьме, дворов 18, жителей 194, спичечн. з., кирпичный завод

Список населенных мест Владимирской губернии 1905 года

НазваниеЖителейДворовОт губернского городаОт уездного городаОт волостного правления
Гороховецкий уезд, Красносельская волость
2207Семеновская деревня342251611111

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Владимирская область, Гороховецкий район
309042Семеновкадеревня56°10'42°50'O-38-134

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Владимирская область, Гороховецкий муниципальный район, Куприяновское сельское поселение
17615420301д Семёновкадеревня
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