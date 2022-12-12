Снитин
Полтавська область (на 2018)
- Статус
- жилой
- Тип
- село
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2773Снетин (Снятин), мест. вл.при р. Суле.24½22½174883941Церквей православных 2. Заводов 2.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
616. Снетин, местечко бывшее государственное и владельческое, при реке Суле, дворов 314, жителей 1400, волостное правление (уездный город в 24 верстах), 2 церкви правосла Показать все
Список населённых мест Полтавской губернии на 1900 год
№Волости и поселенияСельские обществаОт волостиОт городаДворовДомохозяйствДомохозяевРевизских душМужчинЖенщинИтого
1.0Снетин местечкоСнетинское козаков—25
1.0Снетин, местечко с №№ 2-6Снетинское крестьян собственников 1-ое (Акимовское)—2587108—149266277543
1.0Снетин местечко с №№ 2-6Снетинское крестьян собственников 5-ое (Треповское)—256160—91149165314
Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)
Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
А-18707Снітинселоцентр сільської радир-н Лубенськийсільрада Снітинська