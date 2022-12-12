село Снитин, село Снитин, Полтавська область (на 2018) — Familio

Снитин

Полтавська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Полтавская губерния, Лубенский уезд
2773Снетин (Снятин), мест. вл.при р. Суле.24½22½174883941Церквей православных 2. Заводов 2.
Показать скан

Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Полтавская губерния, Лубенский уезд, Снетинская волость
616. Снетин, местечко бывшее государственное и владельческое, при реке Суле, дворов 314, жителей 1400, волостное правление (уездный город в 24 верстах), 2 церкви правосла Показать все

Список населённых мест Полтавской губернии на 1900 год

Волости и поселенияСельские обществаОт волостиОт городаДворовДомохозяйствДомохозяевРевизских душМужчинЖенщинИтого
Лубенский уезд, Снетинская волость
1.0Снетин местечкоСнетинское козаков25
1.0Снетин, местечко с №№ 2-6Снетинское крестьян собственников 1-ое (Акимовское)2587108149266277543
1.0Снетин местечко с №№ 2-6Снетинское крестьян собственников 5-ое (Треповское)25616091149165314

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Полтавська область
А-18707Снітинселоцентр сільської радир-н Лубенськийсільрада Снітинська
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close