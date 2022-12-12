деревня Юберинский Перевоз, деревня Юберинский Перевоз, Селтинский муниципальный район, Удмуртская Республика (на 2019) — Familio

Юберинский Перевоз

Селтинский муниципальный район, Удмуртская Республика (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вятская губерния, Малмыжский уезд
7768На Юберинском Перевозе, поч. каз.при р. Кильмези.1352374434
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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Удмуртская Республика, Селтинский район
518067Юберинский Перевоздеревня57°15'00"51°45'00"O-39-104

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Удмуртская Республика, Селтинский муниципальный район, Халдинское сельское поселение
94639477121д Юберинский Перевоздеревня
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