деревня Нижний Казаклар, деревня Нижний Казаклар, Кукморский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан) (на 2019) — Familio

Нижний Казаклар

Кукморский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан) (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вятская губерния, Малмыжский уезд
7997Казаклар нижний, д. каз.при рч. Бурце.3331165563Мечеть.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Вятская губерния, Малмыжский уезд, Сардыкбашская волость
651. Нижний Казаклар, деревня бывшая государственная, при речке Бурце, дворов 20, жителей 172, мечеть

Татарская энциклопедия

Название на татарском языкеНазвание на русском языкеИсточник
Түбән КазакларНижний КазакларТатарская энциклопедия: В 6 т. / Гл. ред. М.Х. Хасанов, отв. ред. Г.С. Сабирзянов. – Казань: Институт Татарской энциклопедии АН РТ, 2008. – Т. 4: М–П. – 768 с.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Татарстан, Кукморский район
189102Нижний Казаклардеревня56°16'50°39'O-39-138

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Татарстан (Татарстан), Кукморский муниципальный район, Олуязское сельское поселение
92633452116д Нижний Казаклардеревня
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