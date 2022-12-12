село Могильное, село Могильное, Кіровоградська область (на 2018) — Familio

Могильное

Кіровоградська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Подольская губерния, Гайсинский уезд, Хащеватская волость
700. Могильно, село бывшее владельческое, при речке Ташлыке, дворов 270, жителей 1517, церковь православная, школа, больница, питейный дом лвк., кирпич., винокур. и свекл Показать все

Населенные места Подольской губернии 1905 года

НазваниеДворовЧисло жителейВёрст до уездного городаВёрст до волостного правления
Гайсинский уезд, Хащеватская волость
Могильна6053234788

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Кіровоградська область
А-11926Могильнеселоцентр сільської радир-н Гайворонськийсільрада Могильненська
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