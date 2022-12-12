деревня Нижний Тесяк, деревня Нижний Тесяк, Октябрьский муниципальный район, Пермский край (на 2019) — Familio

Нижний Тесяк

Октябрьский муниципальный район, Пермский край (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Полный алфавитный список всех населенных мест Уфимской губернии 1905 года

Название и описаниеОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщинРод занятий
Бирский уезд, Аскинская волость
32Нижний Тесяк, пос. при реч. Тесяк, прос. дор., х.-з. маг., вод. мел.12818247178Земледелие

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Пермский край, Октябрьский район
695650Нижний Тесякдеревня56°14'00"56°45'00"O-40-138

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Пермский край, Октябрьский муниципальный район, Биявашское сельское поселение
57636410136д Нижний Тесякдеревня
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