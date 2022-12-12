село Ерема, село Ерема, Катангский муниципальный район, Иркутская область (на 2019) — Familio

Ерема

Катангский муниципальный район, Иркутская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и населенные места 1893 года

НазваниеСословиеДворовВсего жителейСкот
Иркутская губерния, Киренский округ, Преображенская волость
245Ерма д. (с в. Лужки)крестьяне127
245Ерма д. (с в. Лужки)поселенцы1

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Иркутская область, Катангский район
650041Еремасело60°21'107°45'P-48-132

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Иркутская область, Катангский муниципальный район, Преображенское сельское поселение
25616428116с Еремасело
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