село Лягоши, село Лягоши, Вольский муниципальный район, Саратовская область (на 2019) — Familio

Лягоши

Вольский муниципальный район, Саратовская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Саратовская губерния, Волгский уезд
910Лягоша (Боровой ключь), д. вл.при Боровом ключе.253596342376Винокуренный завод 1. Овчарня. Мельница 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Саратовская губерния, Вольский уезд, Покровская волость
432. Лягоша, деревня бывшая владельческая, дворов 110, жителей 720

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Саратовская область, Вольский район
43649Лягошисело52°18'с.ш.47°19'в.д.N-38-143

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Саратовская область, Вольский муниципальный район, Покровское сельское поселение
63611460116с Лягошисело
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