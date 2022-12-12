деревня Бадряшева, деревня Бадряшева, Байгузинская волость, Бирский уезд (на 1906) — Familio

Бадряшева

Байгузинская волость, Бирский уезд (на 1906)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Уфимская губерния, Бирский уезд
1286Бадряшева, деревня.при рч. Бадряше.13325109269246Б. — Мечеть 1. Училище. Мельница водяная. Лесной промысел.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Уфимская губерния, Бирский уезд, Байгузинская волость
576. Бадряшева, деревня бывшая государственная, при речке Бадряше, дворов 109, жителей 560, мечеть, школа

Полный алфавитный список всех населенных мест Уфимской губернии 1905 года

Название и описаниеОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщинРод занятий
Бирский уезд, Байгузинская волость
4Бадряшева, д. при реч. Бадряшке, прос. дор., мечеть, 2 бак. лав., 2 вод. мел.13010122341338Земледелие
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