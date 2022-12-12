Борисовка
Климовичский район, Могилёвская область (на 2021)
- Статус
- жилой
- Тип
- деревня
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населенных мест Могилёвской губернии 1910 года
№№ по порядкуНаселённые местаПри какой дорогеПри какой водеКому принадлежит земляДворовМужчинЖенщинПриходВерст до МогилеваВерст до уездного города
24Дер. Борисовкапочтовом тр. р. ХотовижкеЦерковицск. с. о. 34118135Домамеричск. пр. 1199
48Фол. Борисовкашоссер. Хотовижкедв. П. О. Парчевскому, прав. 1107Домамеричск. пр. 11910
Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года
Населённый пунктНаселение
д Борисовка36
Населённые пункты Республики Беларусь по данным государственного земельного кадастра (2021 год)
НазваниеЗданий
д. Борисовка24