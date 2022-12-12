Калмык-Абдрашево
Сафакулевский муниципальный район, Курганская область (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- деревня
- Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1441Абдряшитова, д. башк.при оз. Кушкуле.100553497115Мечеть 1.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
1033. Калмык-Абряшитова, деревня бывшая владельческая, при озере Кушкуле, дворов 41, жителей 248, мечеть
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
319054Калмык-Абдрашеводеревня55°00'00"62°45'00"N-41-042
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
37632440111д Калмык-Абдрашеводеревня