деревня Калмык-Абдрашево, деревня Калмык-Абдрашево, Сафакулевский муниципальный район, Курганская область (на 2019) — Familio

Калмык-Абдрашево

Сафакулевский муниципальный район, Курганская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Оренбургская губерния, Челябинский уезд
1441Абдряшитова, д. башк.при оз. Кушкуле.100553497115Мечеть 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Оренбургская губерния, Челябинский уезд, Сарт-Калмыцкая волость
1033. Калмык-Абряшитова, деревня бывшая владельческая, при озере Кушкуле, дворов 41, жителей 248, мечеть

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Курганская область, Сафакулевский район
319054Калмык-Абдрашеводеревня55°00'00"62°45'00"N-41-042

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Курганская область, Сафакулевский муниципальный район, Сельское поселение Яланский сельсовет
37632440111д Калмык-Абдрашеводеревня
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