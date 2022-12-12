село Волошиновка, село Волошиновка, Київська область (на 2018) — Familio

Волошиновка

Київська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Полтавская губерния, Переяславский уезд
3159Волошиновка (Волошановка), д. вл., каз. и казач.при р. Трубеже.283551206258
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Полтавская губерния, Переяславский уезд, Скопецкая волость
763. Волошиновка, деревня бывшая государственная и владельческая, при речке Трубеже, дворов 106, жителей 554, питейный дом, 7 ветряных мельниц

Список населённых мест Полтавской губернии на 1900 год

Волости и поселенияСельские обществаОт волостиОт городаДворовДомохозяйствДомохозяевРевизских душМужчинЖенщинИтого
Переяславский уезд, Скопецкая волость
6.0Волошиновка деревняВолошиновское козаков9288989183258238496

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Київська область
А-10522Волошинівкаселоцентр сільської радир-н Баришівськийсільрада Волошинівська
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