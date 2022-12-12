село Темяшево, село Темяшево, Старошайговский муниципальный район, Республика Мордовия (на 2019) — Familio

Темяшево

Старошайговский муниципальный район, Республика Мордовия (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Нижегородская губерния, Лукояновский уезд
3156Темяшево, с. каз.при рч. Ирсети.5823143577588Церковь православная 1. Сельское училище.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Нижегородская губерния, Лукояновский уезд, Темяшевская волость
547. Темяшево, село бывшее государственное, при реке Ирсети, дворов 179, жителей 1265. в. првл. (уездный город в 57 верстах), церковь православная, 2 ветряных мельницы, 3 Показать все

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Мордовия, Старошайговский район
85748Темяшевосело54°32'44°37'N-38-054

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Мордовия, Старошайговский муниципальный район, Новофедоровское сельское поселение
89646465136с Темяшевосело
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