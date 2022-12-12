деревня Лужи, деревня Лужи, Опочецкий муниципальный район, Псковская область (на 2019) — Familio

Лужи

Опочецкий муниципальный район, Псковская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Псковская губерния, Опочецкий уезд
7623Лужицы (Лужи), дер.при колодце.303092728
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Список населённых мест Витебской губернии 1906 года

НазваниеТипПри какой водеПриходЧья земляДворов
Себежский уезд, Шумихинская волость
40ЛужидеревняколодецЗагорского, православногоШумихинскому сельскому обществу26

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Псковская область, Опочецкий район
436973Лужидеревня56°34'с.ш.29°01'в.д.O-35-131

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Псковская область, Опочецкий муниципальный район, Сельское поселение Глубоковская волость
58629410221д Лужидеревня
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