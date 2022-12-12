село Самойловка, село Самойловка, Харківська область (на 2018) — Familio

Самойловка

Харківська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Екатеринославская губерния, Павлоградский уезд
2024Самойловка, д. вл.при рч. Большой Терновке и балке Самойловой.426053249253Завод 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Екатеринославская губерния, Павлоградский уезд, Самойловская волость
624. Самойловка, село бывшее владельческое, при речке Терновке, дворов 81, жителей 495, волостное правление (уездный город в 43 верстах), церковь православная, кирпичный Показать все

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Харківська область
А-23416Самійлівкаселор-н Близнюківськийсільрада Криштопівська
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