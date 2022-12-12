село Лютовка, село Лютовка, Харківська область (на 2018) — Familio

Лютовка

Харківська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Харьковская губерния, Богодуховский уезд
654Лютовка, с. вл.при рч. Грайворонке.2735174814895Церковь православная 1. Училище. Больница. Ярмарок 4. Заводов 2: винокуренный и селитренный.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Харьковская губерния, Богодуховский уезд, Лютовская волость
146. Лютовка, село бывшее владельческое, при речке Грайворонке, дворов 232, жителей 1272, волостное правление (уездный город в 30 верстах), церковь православная, постоялы Показать все

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Харківська область
А-24132Лютівкаселоцентр сільської радир-н Золочівськийсільрада Лютівська
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