деревня Балагачево, деревня Балагачево, Первомайский муниципальный район, Томская область (на 2019) — Familio

Балагачево

Первомайский муниципальный район, Томская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Томская область, Первомайский район
118873Балагачеводеревня57°23'с.ш.86°02'в.д.O-45-089

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Томская область, Первомайский муниципальный район, Комсомольское сельское поселение
69648422106д Балагачеводеревня
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