село Кропотово, село Кропотово, Брасовский муниципальный район, Брянская область (на 2019) — Familio

Кропотово

Брасовский муниципальный район, Брянская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Орловская губерния, Севский уезд
3730Кропотово, с. вл.при руч. Зевре.581867312346
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Орловская губерния, Севский уезд, Добрикская волость
1113. Кропотово, село бывшее владельческое, дворов 124, жителей 581, церковь православная, школа, лавка

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Брянская область, Брасовский район
68412Кропотовосело52°38'с.ш.34°42'в.д.N-36-130

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Брянская область, Брасовский муниципальный район, Сныткинское сельское поселение
15604436111с Кропотовосело
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