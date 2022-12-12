агрогородок Вольно, агрогородок Вольно, Барановичский район, Брестская область (на 2021) — Familio

Вольно

Барановичский район, Брестская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
агрогородок
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Минская губерния, Новогрудский уезд, Черняховская волость
548. Вольна, село бывшее владельческое, дворов 61, жителей 470, волостное правление, церковь православная, школа. В 3 верстах — усадьба Бартники, винокуренный завод, мель Показать все

Список населённых мест Минской губернии 1909 года

НазваниеНаселениеДворовСтанВёрст до МинскаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правления
Новогрудский уезд, Черниховская волость
Волька, имение303513149
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Волька, село414105513119
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Монастырь Вольнянский15[...]513141
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Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Брестская область, Барановичский район, Вольновский сельсовет
д Вольно678

Населённые пункты Республики Беларусь по данным государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Брестская область, Барановичский район, Вольновский сельсовет
аг. Вольно350
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