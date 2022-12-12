Вольно
Барановичский район, Брестская область (на 2021)
- Статус
- жилой
- Тип
- агрогородок
- Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
548. Вольна, село бывшее владельческое, дворов 61, жителей 470, волостное правление, церковь православная, школа. В 3 верстах — усадьба Бартники, винокуренный завод, мель Показать все
Список населённых мест Минской губернии 1909 года
НазваниеНаселениеДворовСтанВёрст до МинскаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правления
Волька, имение303513149—Показать скан
Волька, село414105513119—Показать скан
Монастырь Вольнянский15[...]513141—Показать скан
Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года
Населённый пунктНаселение
д Вольно678
Населённые пункты Республики Беларусь по данным государственного земельного кадастра (2021 год)
НазваниеЗданий
аг. Вольно350