станица Чунусовская, станица Чунусовская, Чунусовская станица, Сальский округ (на 1915) — Familio

Чунусовская

Чунусовская станица, Сальский округ (на 1915)

Статус
не существует
Тип
станица
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Алфавитный список населенных мест области Войска Донского 1915 года

Название поселенияДворовДесятин землиМужчинЖенщинУчрежденияВерст от НовочеркасскаВерст от окружной станицы или городаВерст от волостного правления
Сальский округ, Чунусовская станица
4807Чунусовская станица, при реке Гашуне15533736550507Ст. пр., хут. прих. уч.250128
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