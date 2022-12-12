железнодорожный разъезд Красильниково, железнодорожный разъезд Красильниково, Галичский муниципальный район, Костромская область (на 2019) — Familio

Красильниково

Галичский муниципальный район, Костромская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
железнодорожный разъезд
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Костромская область, Галичский район
351820Красильниковож.-д.рзд.(нп)58°21'00"42°31'00"O-38-050

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Костромская область, Галичский муниципальный район, Дмитриевское сельское поселение
34608407376ж/д рзд Красильниковожелезнодорожный разъезд
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close