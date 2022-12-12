село Курганное, село Курганное, Красноперекопский муниципальный район, Республика Крым (на 2019) — Familio

Курганное

Красноперекопский муниципальный район, Республика Крым (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Таврическая губерния, Перекопский уезд
1145Бой-Казак, д. каз. тат.при колодцах.3712258986Мечеть 1. Кордон пограничной стражи.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Таврическая губерния, Перекопский уезд, Ишуньская волость
422. Бай-Казак, деревня бывшая государственная, дворов 42, жителей 194, мечеть. В 12 верстах — волостное правление (уездный город в 37 верстах), лавка, постоялый двор. В Показать все

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Крым, Красноперекопский район
799316Курганноесело45°51,0' с.ш.33°43,0' в.д.L-36-080

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Крым, Красноперекопский муниципальный район, Ильинское сельское поселение
35623418111с Курганноесело
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