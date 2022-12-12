Курганное
Красноперекопский муниципальный район, Республика Крым (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- село
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
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- ОбсуждениеОбсуждение
Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1145Бой-Казак, д. каз. тат.при колодцах.3712258986Мечеть 1. Кордон пограничной стражи.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
422. Бай-Казак, деревня бывшая государственная, дворов 42, жителей 194, мечеть. В 12 верстах — волостное правление (уездный город в 37 верстах), лавка, постоялый двор. В Показать все
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
799316Курганноесело45°51,0' с.ш.33°43,0' в.д.L-36-080
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
35623418111с Курганноесело