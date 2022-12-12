железнодорожный остановочный пункт Илюшкино, железнодорожный остановочный пункт Илюшкино, Калачинский муниципальный район, Омская область (на 2019) — Familio

Илюшкино

Калачинский муниципальный район, Омская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
железнодорожный остановочный пункт
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Омская область, Калачинский район
364312Илюшкинож.-д.ост.пункт (нп)55°06'с.ш.75°01'в.д.N-43-031

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Омская область, Калачинский муниципальный район, Ивановское сельское поселение
52618410116ж/д остановочный пункт Илюшкиножелезнодорожный остановочный пункт
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