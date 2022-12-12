Острово
Зельвенский район, Гродненская область (на 2021)
- Статус
- жилой
- Тип
- хутор
- Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
548. Острово, деревня бывшая государственная, дворов 113, жителей 689, питейный дом
Указатель населённым местностям Гродненской губернии 1905 года
Название населённой местностиРод населённой местностиЧисло жителейУчасток земского начальникаСтанВёрст от уездного городаВёрст от железнодорожной станцииПочтовый адрес
ОстровоФольварок4151717Зельва
Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года
Населённый пунктНаселение
х Острово2
Населённые пункты Республики Беларусь по данным государственного земельного кадастра (2021 год)
НазваниеЗданий
х. Острово1