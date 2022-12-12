село Карада, село Карада, Тляратинский район, Республика Дагестан (на 2018) — Familio

Карада

Тляратинский район, Республика Дагестан (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Дагестанской области, составленный в 1888 году

№ по порядкуНазвание округов, наибств и селенийЧисло дымовМужчинЖенщинОбоего полаНародностьВероисповеданиеЯзык
Гунибский округ, Анцухо-Капучинское наибство
435Карада7191938аварцымусульмане сунитыаварский
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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Дагестан, Тляратинский район
300565Карадасело42°13'46°18'K-38-069
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