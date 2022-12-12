курортный посёлок Зеленый Город, курортный посёлок Зеленый Город, город Нижний Новгород, Нижегородская область (на 2019) — Familio

Зеленый Город

город Нижний Новгород, Нижегородская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
курортный посёлок
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Нижегородская область, город областного значения Нижний Новгород
17651Зеленый Городкурортн. пос.56°10'44°02'O-38-137

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Нижегородская область, город Нижний Новгород
22701000056кп Зеленый Городкурортный поселок
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