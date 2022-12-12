деревня Чуга, деревня Чуга, Катайский муниципальный район, Курганская область (на 2019) — Familio

Чуга

Катайский муниципальный район, Курганская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пермская губерния, Камышловский уезд
2972Чугинская (Чуга, Водолазова, Одина), дер.при р. Исети и рч. Караульне.642458354340Часовня православная 1. Кузница 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Пермская губерния, Камышловский уезд, Колчеданская волость
825. Чуга (Водолазова, Одина, Чугинская), деревня бывшая государственная, при реке Исети и речке Караульне, дворов 162, жителей 916, часовня

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Курганская область, Катайский район
318766Чугадеревня56°22'00"62°17'00"O-41-125

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Курганская область, Катайский муниципальный район, Сельское поселение Никитинский сельсовет
37612440131д Чугадеревня
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