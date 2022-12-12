деревня Богачи, деревня Богачи, Каменецкий район, Брестская область (на 2021) — Familio

Богачи

Каменецкий район, Брестская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Гродненская губерния, Брестский уезд, Войсковская волость
73. Ласовчицы или Бакацы, село бывшее владельческое, дворов 30, жителей 289, церковь православная (приписн.)

Указатель населённым местностям Гродненской губернии 1905 года

Название населённой местностиРод населённой местностиЧисло жителейУчасток земского начальникаСтанВёрст от уездного городаВёрст от железнодорожной станцииПочтовый адрес
Брестский уезд, Войсковская волость
БогачиДеревня58443921Кам.-Литовск

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Брестская область, Каменецкий район, Войский сельсовет
д Богачи19

Населённые пункты Республики Беларусь по данным государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Брестская область, Каменецкий район, Войский сельсовет
д. Богачи8
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