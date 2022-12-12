село Обычев, село Обычев, Чернігівська область (на 2018) — Familio

Обычев

Чернігівська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Полтавская губерния, Прилукский уезд
3609Обичев, с. вл., каз. и казач.при р. Удае.2220205488545Церковь православная 1. Почтовая станция.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Полтавская губерния, Прилукский уезд, Малодевицкая волость
910. Обичев, село бывшее государственное и владельческое, при реке Удае, дворов 174, жителей 1020, церковь православная, школа, почтовая станция, 2 питейных дома, 2 лавки Показать все

Список населённых мест Полтавской губернии на 1900 год

Волости и поселенияСельские обществаОт волостиОт городаДворовДомохозяйствДомохозяевРевизских душМужчинЖенщинИтого
Прилукский уезд, Мало-Девицкая волость
4.0Обычев селоОбычевское козаков4221821643025265491075

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Чернігівська область
А-29476Обичівселоцентр сільської радир-н Прилуцькийсільрада Обичівська
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