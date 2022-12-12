деревня Усть-Воя, деревня Усть-Воя, Вуктыл, Республика Коми (на 2019) — Familio

Усть-Воя

Вуктыл, Республика Коми (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вологодская губерния, Устьсысольский уезд
10279Усть-Воя (Воя), д. каз.при р. Печоре.71053851114
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Список населенных мест Вологодской губернии 1881 года

Название деревень и селОт уездного города верстОт волостного правления верст
Устьсысольский уезд, Щугорская волость
Устьвоя72035

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Коми, город республиканского значения Вуктыл
172022Усть-Воядеревня64°28'57°40'Q-40-128

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Коми, Вуктыл
87712000146д Усть-Воядеревня
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