село Лещеевка, село Лещеевка, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область (на 2019) — Familio

Лещеевка

Сергачский муниципальный район, Нижегородская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Нижегородская губерния, Васильский уезд
1906Лещеевка (Лещовка), д. каз.при рч. Лещеевке.5621126353403
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Нижегородская губерния, Васильский уезд, Мигинская волость
823. Лещеевка, село бывшее государственное, дворов 120, жителей 996, церковь православная

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Нижегородская область, Сергачский район
18023Лещеевкасело55°40'45°27'N-38-019

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Нижегородская область, Сергачский муниципальный район, Сельское поселение Андреевский сельсовет
22648412146с Лещеевкасело
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