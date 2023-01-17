имение Семенковщина, имение Семенковщина, Ляцкая волость, Лидский уезд (на 1905) — Familio

Семенковщина

Ляцкая волость, Лидский уезд (на 1905)

Статус
не существует
Тип
имение
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Полный список населенных мест Виленской губернии 1905 года

Населенное место
Лидский уезд, Ляцкая волость
Семенковщизна, им. (Пеньковского), жит. 7 (4 м. 3 ж.), дес. 123, у. гор. 70 в., вол. пр. 6 в., ст. кв. 18 в., ст. ж. д. Гродно 48 в.
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