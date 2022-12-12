№№ по порядку Населённые места При какой дороге При какой воде Кому принадлежит земля Дворов Мужчин Женщин Приход Верст до Могилева Верст до уездного города

6 Дер. Ухов дор. в Речковское вол. пр. р. Гниве Обществу кр. д. Ухова, пр. 53 158 176 Речковского пр 167 40

17 Окол. Ухов дор. в Речковское в. п. р. Соже и реч. Гниве 21мещ., 12 дв., 5 пр. и 28 кат. 33 98 104 прав. речковск., а кат. Гомельск. 167 40