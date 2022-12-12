деревня Ухов, деревня Ухов, Речковская волость, Гомельский уезд (на 1910) — Familio

Ухов

Речковская волость, Гомельский уезд (на 1910)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населенных мест Могилёвской губернии 1910 года

№№ по порядкуНаселённые местаПри какой дорогеПри какой водеКому принадлежит земляДворовМужчинЖенщинПриходВерст до МогилеваВерст до уездного города
Гомельский уезд, Речковская волость
6Дер. Уховдор. в Речковское вол. пр. р. ГнивеОбществу кр. д. Ухова, пр. 53158176Речковского пр16740
17Окол. Уховдор. в Речковское в. п. р. Соже и реч. Гниве21мещ., 12 дв., 5 пр. и 28 кат. 3398104прав. речковск., а кат. Гомельск. 16740
33Фольв. Уховдор. в Речковское в. п. р. Гнивеличи. поч. граж. А. А. Бочкову, пр. и дв. Е. М. Дробыш-Дробышевской, кат. 234Речковского пр. 16740
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