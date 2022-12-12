Страшевичи
Торжокский муниципальный район, Тверская область (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- село
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
11189Страшевичи, с. вл.при рч. Рогайне.3225207283Церквей православных 2. Ярмарка 1.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
163. Страшевичи, село (на земле частного собственника), при речке Рогайне, волостное правление (уездный город в 32 верстах), 2 церкви православных, 4 лавки, 4 постоялых д Показать все
Список населенных мест Тверской губернии 1915 года
№Название селенийЧисло дворов% обложения
49Страшевичи131
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
129612Страшевичисело56°49'34°35'O-36-118
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
28654460101с Страшевичисело