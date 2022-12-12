село Страшевичи, село Страшевичи, Торжокский муниципальный район, Тверская область (на 2019) — Familio

Страшевичи

Торжокский муниципальный район, Тверская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тверская губерния, Старицкий уезд
11189Страшевичи, с. вл.при рч. Рогайне.3225207283Церквей православных 2. Ярмарка 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Тверская губерния, Старицкий уезд, Страшевская волость
163. Страшевичи, село (на земле частного собственника), при речке Рогайне, волостное правление (уездный город в 32 верстах), 2 церкви православных, 4 лавки, 4 постоялых д Показать все

Список населенных мест Тверской губернии 1915 года

Название селенийЧисло дворов% обложения
Старицкий уезд, Страшевская волость
49Страшевичи131

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Тверская область, Торжокский район
129612Страшевичисело56°49'34°35'O-36-118

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Тверская область, Торжокский муниципальный район, Страшевичское сельское поселение
28654460101с Страшевичисело
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